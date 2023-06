Schützen ließen Brauchtum in St. Johann und Hatting hochleben

Gelebtes Brauchtum gab es am Sonntag einmal mehr in St. Johann in Tiro­l und Hatting zu bewundern: Unter dem Beifall von Tausenden Zusehern feiert­e die Feller Schützenkompanie ihre Wiedergründung nach 75 Jahren bei einem großen Bataillonsfest, genauso wie die Schützenkompanie Hatting ihr 125-jähriges Bestehen bei einem Bataillonsfest in Hatting feiert­e.