Raiders starteten mit 59:38-Sieg gegen Munich Ravens in ELF

Gelungener Start für die Raiders in die neue ELF-Saison: Die Tiroler setzten sich in Unterhaching gegen die Munich Ravens klar durch.

Unterhaching – Die Raiders Tirol sind mit einem Sieg in die neues Saison der European League of Football (ELF) gestartet. Die Innsbrucker gewannen Sonntagnachmittag das punktereiche Match beim Liga-Neuling Munich Ravens in Unterhaching mit 59:38 (38:28). Angeführt vom neuen Quarterback Christian Strong, der sechs Touchdowns warf, überzeugte vor allem die Offensive der Tiroler. Kommenden Sonntag tritt das Team von Headcoach Kevin Herron in der Schweiz bei den Helvetic Guards an.