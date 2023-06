Mehr als 520 Telfer liefen für den Wald: Erster Klimalauf als voller Erfolg

Telfs – Es ist eine Bilanz, die sich sehen lassen kann: Mehr als 520 große und kleine Sportler:innen liefen, spazierten und radelten am Sonntag in Telfs für das Klima. Es kamen stolze 3926 Kilometer zusammen, die nun in eine klimafitte Aufforstung in Telfs umgemünzt werden. Denn jeden von den Teilnehmern eingereichten Kilometer vergüten die Sponsoren des Projekts mit fünf Euro.