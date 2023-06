Posch erfüllte sich mit erstem Finale einen Karrieretraum

Prag – Jahrelang lag es an Jakob Schubert, kletterisch die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Oder an Nicolai Uznik, der sich vergangenen Sommer in München zum Boulder-Europameister krönte. Doch während für die beiden Nationalteamkletterer beim Weltcup in Prag bereits in der Qualifikation Endstation war, jubelte Jan-Luca Posch über seinen ersten Finaleinzug.