Erneut Gefechte in russischer Grenzregion aufgeflammt

In Russlands Grenzregion Belgorod sind offenbar Kämpfe zwischen der Armee und an der Seite der Ukrainer kämpfenden Freiwilligenverbänden aufgeflammt. Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow bestätigte am Sonntag Gefechte in der Ortschaft Nowaja Tawolschanka. Am Abend vermeldete Gladkow, dass eine Energieanlage bei einem Drohnenangriff in Brand geraten sei. Verletzte habe es keine gegeben. In der Region Donezk vereitelte Russland eigenen Angaben zufolge eine Großoffensive der Ukraine.