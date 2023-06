Entlang der Fernpassroute liegen die Nerven blank

Mit jedem Fahrzeug steigt auch die Belastung für die Einheimischen. Der Frust wächst von Tag zu Tag. „Die Schmerzgrenze des Erträglichen ist längst erreicht“, meint der Bichl- bacher Bürgermeister Stefan Schwarz und spricht damit vielen aus der Seele. Es sind vor allem die Urlauberwechsel an den Samstagen und der Ansturm der Tagesausflügler und Kurzurlauber, die für den totalen Verkehrsinfarkt auf der B179 sorgen – Sommer wie Winter. Einheimische sind gezwungen, ihre Fahrten Richtung Inntal in die frühen Morgen- oder die späten Abendstunden zu legen. Aber auch das bringt keine Garantie, dem Stau zu entkommen, denn der Verkehr verlagert sich längst auch in die Tagesrandzeiten. Viele Außerferner vermeiden Trips durch das Zwischentoren oder über den Fernpass inzwischen gänzlich.