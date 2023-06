„Massive Auswirkungen“ durch KI

Wien – Österreichs AMS-Chef Johannes Kopf erwartet in den kommenden Monaten einen leichten Konjunkturabschwung und damit einen geringen Anstieg der Arbeitslosigkeit in Österreich. Er rechnet aber nicht mit einer baldigen Entspannung des Fach- und Arbeitskräftemangels. Das steigende Arbeitskräfteangebot könne höchstens punktuell Abhilfe schaffen, an der Großwetterlage ändere sich dadurch nichts. Potenziale ortet Kopf unter anderem bei der Zuwanderung sowie dem Ausbau der Kinderbetreuungsmöglichkeiten, um vor allem Frauen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen. Auch die Arbeitgeber seien gefordert, sich und ihr Stellenangebot zu attraktivieren.