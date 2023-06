Junge Tirolerin gibt nicht auf: Neue Projekte im Dorf Tshumbe

Seit zehn Jahren setzt sich Manuela Erber-Telemaque aus Going für das Dorf Tshumbe im Kongo ein.

Tshumbe, Going a. W. K. – Schon in der Volksschule hat Manuela allen erzählt, dass sie einmal einen Kindergarten in Afrika bauen wird. Vor gut zehn Jahren gelang der damals 21-jährigen Goingerin nicht nur das: Mit dem Verein „Zukunft für Tshumbe“ und vielen Spendern, zu denen auch die LeserInnen der TT gehören, hat Manuela Erber-Telemaque mittlerweile eine Grundschule bauen lassen, ein Ernährungsprogramm und ein Landwirtschaftsprojekt gestartet, verschiedenste Werkstätten, Trinkwasserbohrungen, eine Krankenstation und eine Stillambulanz verwirklicht. Die Hilfsorganisation ist enorm gewachsen und für Manuela dreht sich nun alles mehr um das Organisieren, die Logistik und das Managen der Projekte.