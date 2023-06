Delikate Hommagen an das prinzipiell Flüchtige

Was sie gemeinsam haben, ist, dass beide manische Sucher und Finder sind. Sind die Basis der gerade in ihrer Unaufgeregtheit aufregenden Arbeiten von Maria Vill doch komplett unspektakuläre Materialien, die sie, indem sie sie fotografiert, zu einem verführerisch delikaten Spiel mit Licht und Schatten, Scharfem und Unscharfem, Flächigem und Linearem verfremdet. Gern zelebriert in mehreren, sich überlagernden Ebenen, letztlich als subtile Hommage an das Flüchtige, das prinzipiell unfassbar Ephemere.

Die bisweilen durchaus irritieren, indem hier mit Formen gespielt wird, die Berge wie der Fujiyama oder das Matterhorn sein könnten, allerdings „nur“ die Maserung von Marmor sind. Peter de Kimpe begibt sich bisweilen aber auch ganz bewusst auf Grenzgänge zum Kitsch, wenn er etwa in morbider Schönheit zerbrochene Spiegel zum Objekt adelt, in denen der Betrachter auf seine eigene Zerbrechlichkeit zurückgeworfen wird. Der Künstler ist ein Pedant, der die Fundorte bzw. Fundzeiten seiner Objekte exakt dokumentiert. Um sie bisweilen in kleinen weißen, mit Wasser gefüllten Schälchen schwimmen zu lassen, wie ein Knopf, den er 2007 am Ground Zero in New York gefunden hat.