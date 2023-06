Vom König geadelt: Jacinda Ardern zur "Dame" ernannt

Als Begründung für die Auszeichnung wurde am Montag vor allem Arderns Umgang mit den Attentaten von Christchurch genannt, bei denen ein Rechtsextremist in zwei Moscheen 51 Muslime erschossen hatte. Außerdem wurde die Politik ihrer Regierung während der Corona-Pandemie hervorgehoben.

Wellington – Die frühere neuseeländische Ministerpräsidentin Jacinda Ardern ist von dem britischen König Charles III. in den persönlichen Adelsstand erhoben und mit dem Titel "Dame Grand Companion" ausgezeichnet worden. Bei dem Ritterorden handelt es sich um eine der höchsten Ehrungen des Commonwealth-Landes überhaupt. Die Labour-Politikerin Ardern (42) hatte im Jänner überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Während ihrer Regierungszeit musste sie gleich mehrere schwere Krisen meistern.

Als Begründung für die Auszeichnung wurde am Montag vor allem Arderns Umgang mit den Attentaten von Christchurch genannt, bei denen ein Rechtsextremist aus Australien im März 2019 in zwei Moscheen 51 Muslime erschossen hatte. Außerdem wurde die Politik ihrer Regierung während der Corona-Pandemie hervorgehoben. Der Pazifikstaat hatte das Land für ausländische Besucher komplett abgeriegelt und kam vergleichsweise glimpflich durch die Krise. Auch sei es Ardern gelungen, die Kinderarmut in ihrer Heimat zu reduzieren.