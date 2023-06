Überschallknall schreckte Menschen in Washington und Umgebung auf

Washington – Ein lauter Knall hat am Sonntag viele Menschen in der US-Hauptstadt Washington DC und den angrenzenden Bundesstaaten Virginia und Maryland aufgeschreckt. Eine US-Behörde, die unweit von Washington Notfälle koordiniert, teilte mit, dass es sich dabei um einen Überschallknall handelte. Nach Angaben der Behörde wurde er durch einen vom US-Verteidigungsministerium genehmigten Flug eines Kampfjets verursacht.

Wie Behörden mitteilten, hängt der Vorfall mit dem Absturz eines Kleinflugzeuges in Virginia zusammen. Die US-Luftfahrtaufsicht FAA teilte mit, dass gegen 15.30 Uhr (Ortszeit) – kurz nach dem Knall – eine Cessna Citation bei Montebello südlich von Washington abgestürzt sei. Es habe sich auf dem Weg von Elizabethton im Bundesstaat Tennessee nach Long Island in New York befunden. Das Nordamerikanische Luftverteidigungskommando NORAD gab bekannt, dass Kampfjets vom Typ F-16 vergeblich versucht hätten, Kontakt mit dem Piloten der Cessna aufzunehmen. Das Kleinflugzeug sei schließlich abgestürzt. Wie die CNN unter Berufung auf eine nicht namentlich genannte Quelle berichtete, sollen sich vier Personen an Bord der Cessna aufgehalten haben. (APA/dpa/Reuters)