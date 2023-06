Wegen Bärenangriff: Bergrettung im Trentino rückt nachts nicht mehr aus

Weil ein Einsatz in der Nacht offenbar zu gefährlich ist, haben die Bergretter in Wolf- und Bärengebieten im Trentino neue Sicherheitsrichtlinien ausgearbeitet.

Konkret heißt es in dem Dokument, dass Bergretter in Gebieten, in denen es Bären und Wölfe gibt, nicht mehr zu nächtlichen Einsätzen ausrücken. Das sei zu gefährlich, wurde weiter ausgeführt.