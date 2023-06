19 Tote bei Bergrutsch in Südwestchina

Yongsheng – Bei einem Bergrutsch in Südwestchina sind 19 Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere wurden verletzt, wie die örtlichen Behörden nach Angaben chinesischer Staatsmedien vom Montag berichteten. Zu dem Unglück kam es am frühen Sonntagmorgen auf einem Forstwirtschaftsgelände in Yongsheng nahe der Stadt Leshan in der Provinz Sichuan.