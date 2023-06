Geldwäscherei beim Eurofighter-Deal: Anklage gegen zwei Unternehmer eingebracht

Graz – 20 Jahre nach dem umstrittenen Deal kommen nun zwei Unternehmer im Eurofighter-Komplex wegen Geldwäscherei vor Gericht. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wirft dem einen vor, 6,8 Millionen Euro nicht deklariert und deren Herkunft verschleiert zu haben. Der zweite soll dabei behilflich gewesen sein, teilte die WKStA mit. Er hat laut Anklage Teile dieses Summe in Gold erhalten bzw. in Gold umgetauscht und für den Erstangeklagten in der Schweiz verwahrt.