Streiks und wie das Hirn funktioniert: „Tirol Live“ heute um 18 Uhr

Bei den Metallern stehen die Zeichen auf Streik. Auch die vorwöchige Verhandlungsrunde über einen neuen Kollektivvertrag brachte keine Einigung. Bereits heute dürfte auch in mehreren Tiroler Betrieben die Arbeit für rund drei Stunden niedergelegt werden. Was in den nächsten Tagen zu erwarten ist, dazu ist Thomas Giner, Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft PRO-GE Tirol, bei „Tirol Live“ zu Gast.