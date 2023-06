Für 24 Millionen Euro: Baumgartner vor Wechsel nach Leipzig

„Ich weiß, was ich an Hoffenheim habe, und das würde ich auf keinen Fall für einen Verein auf ähnlichem Niveau aufgeben. Dafür liegt mir einfach zu viel an der TSG. Es muss ein Schritt zu einem Club sein, bei dem ich mich weiterentwickeln kann und mich auch neu beweisen muss“, verlautete der 27-fache ÖFB-Teamkicker. Er wird nicht nur mit Leipzig, sondern auch mit dem englischen Club Brighton & Hove Albion in Verbindung gebracht. Dazu sagte Baumgartner: „Die Premier League ist eine coole Liga. Ich habe auch gehört, dass der Trainer in Brighton herausragend gut sein soll.“ Der 43-jährige Italiener Roberto de Zerbi sitzt da auf der Bank.