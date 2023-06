Mit Auto in Wattens in Wald abgestürzt: Schwerverletzter alarmierte Bekannten per Handy

Der 75-jährige Lenker kam in einer Linkskurve von einem Forstweg ab. Er erlitt schwere Verletzungen, konnte aber noch selbst per Telefon einen Freund kontaktieren. Dieser alarmierte die Einsatzkräfte.

Wattens – Auf dem Weg talwärts von der Galtalm vom Vögelsberg kam ein 75-Jähriger mit seinem Auto am Sonntag in einer Kurve von einem Forstweg ab. Der Wagen stürzte im steilen Waldstück rund fünf Meter ab. Der Einheimische erlitt laut Polizei schwere Verletzungen im Brustbereich und an der rechten Schulter.