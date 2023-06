Cannabis, Heroin und Kokain verkauft: Polizei hob Drogenbande in Villach aus

Mit den Erlösen finanzierten die fünf Beschuldigten Sammlungen von Krypto-Briefmarken, Goldmünzen und teuren Uhren. Bei Hausdurchsuchungen im April stellten die Beamten mehrere Hundert Gramm Heroin, einige Ecstasy-Tabletten, Cannabiskraut, andere Drogen in geringeren Mengen, mehrere Tausend Euro Bargeld, Festplatten, Mobiltelefone sowie Verpackungsmaterial und Streckmittel für die Drogen sicher.

Durch die Ermittlungen kamen die Beamten zwei weiteren Komplizen auf die Schliche. Ein 32-jähriger gebürtiger Kärntner war für zumindest zwei der Beschuldigten als Vermittler tätig. Er wurde im Mai in Wien festgenommen und anschließend nach Klagenfurt überstellt. Ein 25-jähriger Klagenfurter soll zumindest drei der Villacher mit Drogen beliefert haben. Er wurde am Sonntag am Flughafen Klagenfurt festgenommen.