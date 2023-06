Deutschland hat höhere Sparzinsen bei weniger Teuerung als Österreich

Obwohl die Zinsen in Deutschland höher sind, ist die Inflation deutlich niedriger. In beiden Ländern sind Einlagen bis zu einem gewissen Grenzwert staatlich garantiert.

Wien – Wer sein Geld jederzeit verfügbar haben und doch etwas bessere Zinsen erhalten will, sollte sich bei deutschen Banken umschauen. Denn obwohl die Inflation im Nachbarland deutlich niedriger ist, bieten manche Geldinstitute etwas höhere Zinsen für Tagesgeld an, zeigen Preisvergleiche im Internet. Die besseren Angebot gelten in beiden Ländern in der Regel nur für Neukunden – und sie liegen immer noch weit unter der Teuerungsrate. Tagesgeld verliert also laufend an Kaufkraft.