Nach Freispruch: Ex-Kindergarten-Betreiber in Wien will erneut einen eröffnen

Nachdem Hassan Mousa in einem jahrelangen Strafprozess rund um einen angeblichen Fördermissbrauch feststeckte, wurde er im Mai 2022 rechtskräftig freigesprochen. Jetzt hegt er neue Pläne.

Wien – Der ehemalige Wiener Kindergarten-Betreiber Hassan Mousa will neu durchstarten. Im vergangenen Mai wurde Mousa nach einem jahrelangen Strafprozess rechtskräftig freigesprochen, in den es um einen angeblichen Fördermissbrauch, schweren gewerbsmäßigen Betrug, Untreue und dem Vorwurf der betrügerischen Krida ging. Wie sein Anwalt Michael Dohr am Montag im Gespräch mit der APA darlegte, wird Mousa wieder einen Verein gründen und erneut einen Kindergarten betreiben.