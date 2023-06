UNICEF: Pro Tag werden 20 Kinder in Konflikten getötet oder verstümmelt

Oslo – Seit dem Jahr 2005 sind nach einer UNICEF-Studie weltweit mindestens 120.000 Kinder in Kriegen und anderen bewaffneten Konflikten getötet oder verstümmelt worden. Das entspreche rund 20 Kindern pro Tag, teilte das UNO-Kinderhilfswerk am Montag anlässlich des Beginns einer internationalen Konferenz in Oslo zum Schutz von Kindern in bewaffneten Konflikten mit.