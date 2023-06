Ab Herbst 2024 auch in Österreich: VW stellt ID.Buzz mit langem Radstand vor

Weitere Novitäten sind ein Head-up-Display und ein verbessertes Infotainmentsystem. Auf den Markt kommt der ID.Buzz mit langem Radstand zuerst in Nordamerika, im Herbst 2024 ist mit dem Österreich-Start zu rechnen. Ebenfalls in der Pipeline: eine Allradversion des ID.Buzz, also ein GTX.