Grauer Regenbogen: Mahnmal zum Gedenken homosexueller NS-Opfer in Wien steht

Wien – In Wien ist am Montag das Denkmal zur Erinnerung an homosexuelle NS-Opfer präsentiert worden. Die Skulptur im Resselpark trägt den Titel „ARCUS (Schatten eines Regenbogens)" – sie zitiert also das Symbol der LGBTIQ-Bewegung. Die gebogenen Stäbe weisen zwar die Form eines Regenbogens auf, sind aber nicht bunt. Stattdessen wurden von den Künstlern Sarah Ortmeyer und Karl Kolbitz Trauerfarben, also verschiedene Grauschattierungen, gewählt.