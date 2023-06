Die ÖBB wollen die Eigenproduktion von grünem Strom ausbauen

Wien – Die ÖBB wollen 1,6 Mrd. Euro in die Selbstversorgung mit grünem Strom investieren. Bis 2030 soll der Eigenversorgungsanteil im Bahnverkehr, der mit 16,7 Hertz betrieben wird und den Löwenanteil des ÖBB-Stromverbrauchs ausmacht, von aktuell 60 auf 80 Prozent steigen, wie die Bundesbahnen am Montag mitteilten. Derzeit produzieren die ÖBB den Angaben zufolge rund 970 Gigawattstunden (GWh) der von ihr gebrauchten Energie selbst. Sie betreiben 68 Photovoltaik-Anlagen.

In Tirol produzieren die ÖBB bereits grüne Energie im Kraftwerk in Fulpmes, rund 16.000 Zugfahrten zwischen Innsbruck und Wien könne man jährlich mit der gewonnenen Energie abdecken, heißt es in einer Aussendung der ÖBB. Erst in der vergangenen Woche wurde das 40-jährige Bestehen des Kraftwerks gefeiert, welches aus dem Wasser der Ruetz gespeist wird.