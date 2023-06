Zwei Einbrüche in Roppen: Unbekannte Täter erbeuteten Werkzeuge und Bargeld

Roppen – Zwischen dem 28. Mai um 18 Uhr und dem 1. Juni 8 Uhr, fand in der Gemeinde Roppen ein kleiner Beutezug statt: eine bislang unbekannte Tätergruppe brach in einen Holzschuppen und in ein Vereinshaus ein. Um in den Schuppen zu gelangen, brachen die Täter drei Vorhängeschlösser auf und stahlen laut Polizeibericht zwei Werkzeuggegenstände.