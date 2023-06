Innsbruck – Einbrecher waren in der Nacht auf Montag in einem Sportvereinslokal im Innsbrucker Stadtteil Arzl am Werk: Laut Polizei stiegen sie durch ein gekipptes WC-Fenster ein und stahlen Zigaretten, Alkohol sowie etwas Bargeld. Die genaue Schadenshöhe war zunächst unklar. (TT.com)