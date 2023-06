Keine „Row Zero" und keine After-Party auf Rammstein-Konzerten in München

Ab 7. Juni spielt die Band Rammstein vier Konzerte im Münchner Olympiastadion. Erstmals ohne die in den vergangenen Tagen bekannt gewordene „Row Zero", um den Konzertbesuch für Besucherinnen sicherer zu machen.

München – Bei den Rammstein-Konzerten, die in den kommenden Tagen in München stattfinden werden, soll es keine „Row Zero"-Reihen geben. Damit würde der Veranstalter Propeller nicht nur auf die Vorwürfe reagieren, die unlängst gegen den Frontsänger der deutschen Metalband erhoben wurden, heißt es in einem Bericht der Süddeutschen Zeitung, sondern auch auf einen Antrag von drei Stadtratsfraktionen. Unter dem Titel „Sichere Konzerte für alle" wollen demnach Grüne/Rosa Liste, Die Linke und ÖDP/München-Liste für die Sicherheit der Konzertbesucherinnen sorgen.