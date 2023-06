SPÖ vertauschte Wahl-Ergebnis: Babler wird Parteichef, Doskozil akzeptiert Niederlage

Andreas Babler ist der 13. Parteichef der SPÖ. Die Partei hat das am Samstag verkündete Ergebnis korrigiert. Doskozil sieht einen „Tiefpunkt" und kündigt an, mit der Bundespolitik abzuschließen.

Wien – Wegen eines angeblich technischen Fehlers bei der Auszählung wurde das Ergebnis der Wahl zum SPÖ-Bundesparteivorsitzenden vom Samstag korrigiert: Wie Wahlleiterin Michaela Grubesa bei einer eilig einberufenen Pressekonferenz am Montag mitteilte, ist nun doch Andreas Babler der Kandidat mit den meisten Stimmen und somit neuer Chef der SPÖ.





📽️ Video | Parteitagsergebnis falsch – Babler doch voran

Man habe bei der Auszählung am Parteitag in Linz die Stimmen vertauscht, erläuterte Grubesa. So kam nicht Hans Peter Doskozil auf 52,7 Prozent der Stimmen, sondern Babler. Doskozil trat kurz vor 17 Uhr vor die Presse, um 17.30 Uhr ist ein Statement von Babler angekündigt.

Doskozil: „Tiefpunkt für Sozialdemokratie"

„Das ist mit Sicherheit ein Tiefpunkt für die österreichische Sozialdemokratie", räumte Doszokil ein. „Und auch für mich persönlich keine angenehme Situation". Er sei am Vormittag auf entsprechende Gerüchte hingewiesen worden. Das Ergebnis sei zur Kenntnis zu nehmen, betonte Burgenlands Landeshauptmann, und gratulierte seinem Konkurrenten.

Doskozil appellierte an seine Partei-KollegInnen, in die Zukunft zu blicken. © HANS KLAUS TECHT

Nun gehe es nicht darum, Fehler zuzuweisen oder den Kopf in den Sand zu stecken, sondern sich zusammenzureißen und die Sozialdemokratie wieder aufzurichten. Dieses „Gebot der Stunde" richtete Doskozil explizit auch an seine UnterstützerInnen: „Wir müssen uns bestimmt Häme gefallen lassen, aber es wird auch wieder schönere Zeiten geben."

Für ihn sei „das Kapitel Bundespolitik damit ein für allemal abgeschlossen". Er werde aus dem Burgenland alles dafür tun, die Partei wieder zu einen.

Wie konnte es zu dem Fehler kommen?

Der Fehler sei bei der Übertragung in eine Excel-Tabelle passiert, so Wahlleiterin Grubesa. Die Listen aus den Wahlurnen seien zusammengeführt und in das System eingespeist worden. Der Fehler sei dabei geschehen: „Das Ergebnis wurde umgedreht."

📽️ Video | Pressekonferenz mit Wahlleiterin Michaela Grubesa:

Dass es überhaupt zur Neuauszählung heute Nachmittag kam, hängt damit zusammen, dass beim offiziell verkündeten Ergebnis eine Stimme fehlte. Darauf hatte ORF-Journalist Martin Thür hingewiesen. Die Stimme wurde gefunden und war ungültig. Gleichzeitig wurde aber auch entdeckt, dass die Stimmen falsch zugeordnet wurden.

Kein neuer Parteitag

Ein neuer Parteitag ist laut Grubesa nicht nötig: „Aus meiner Sicht ist der ganze Prozess belegbar", so Grubesa, die sich bei Doskozil entschuldigte. Dass am Parteitag nicht nachkontrolliert wurde, nahm sie auf sich. Niemand in der Kommission – auch nicht sie selbst – habe das veranlasst. Laut dem nun vorliegenden Ergebnis kam Doskozil auf 280 Stimmen (46,51 %), Babler hingegen auf 317 (52,66 %).

Auf Twitter löste die Verkündung sofort eine Welle an Reaktionen aus. Neben ersten Glückwünschen – etwa von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig – schrieb etwa das Satiremagazin Die Tagespresse schlicht „Our job is done." („Unsere Arbeit ist getan."). Ex-Parteichef Christian Kern gratulierte und fügte hinzu, der Vorgang sei „eine eindrückliche Bestätigung, dass man es in der Politik nicht so dumm denken kann, wie es hinterher kommt". (TT.com)

