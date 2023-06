Tirol hilft zusammen: Darum geht es heuer am „Tag der Herzlichkeit“

„Herz hat jeder, Herz zeigen kann jeder“, bringt es Peter Jungmann, Obmann des Bischof-Stecher-Vereins, auf den Punkt. Zum inzwischen achten Mal ruft der Verein mit der Initiative Offene Herzen am „Tag der Herzlichkeit“ Tiroler dazu auf, „ein Klima des Dialogs und Respekts zu fördern“. Rund um den Aktionstag am Freitag, den 16. Juni, finden dazu in ganz Tirol Veranstaltungen statt. Unter anderem ein Familienfest am 17. Juni rund um die Basilika Wilten.