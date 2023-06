Moskau wirft Kiew nach Dammbruch Terroranschlag vor

Kurz vor der Sitzung des UNO-Sicherheitsrats hat das russische Außenministerium die Ukraine beschuldigt, den Kachowka-Staudamm zerstört zu haben. "Der Vorfall ist ein Terroranschlag, der sich gegen zutiefst zivile Infrastruktur richtet", heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung der Behörde. Russland habe die Sitzung des Sicherheitsrats initiiert, um die von Kiew ausgelöste große "humanitäre und ökologische Katastrophe" zu verurteilen.

Die Ukraine ihrerseits wirft Russland die Sprengung des Damms vor. Militärexperte Markus Reisner vermutet, dass die russischen Besatzer den Staudamm gesprengt haben, um so die geplante ukrainische Gegenoffensive zu behindern. "Die Anlandung amphibischer Kräfte ist nicht möglich", sagte der Militäranalyst des Bundesheeres im ZDF Mittagsmagazin.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj versicherte, dass die Zerstörung des Dammes keine Auswirkungen auf die Gegenoffensive seines Landes zum Zurückdrängen der russischen Armee haben werde. "Die Explosion des Damms hat nicht die Fähigkeit der Ukraine beeinträchtigt, seine eigenen Gebiete von der Besatzung zu befreien", erklärte der Staatschef im Onlinedienst Telegram. Selenskyj fügte hinzu, er habe mit den höchsten Militärs gesprochen. Diese hätten ihm versichert, dass die ukrainische Armee in höchstem Maße bereit für die Gegenoffensive sei.

Die Zerstörung des Staudamms im Süden der Ukraine sollte noch am Dienstag den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York beschäftigen. Eine Dringlichkeitssitzung sei für 16.00 Uhr (22.00 Uhr MESZ) anberaumt worden, teilten Diplomatenkreise mit.