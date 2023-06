Russland will erneut ukrainische Offensive vereitelt haben

Russland hat eigenen Angaben zufolge eine weitere Großoffensive der ukrainischen Streitkräfte in Donezk vereitelt. Wie das russische Verteidigungsministerium laut russischen Agenturangaben am Montagabend mitteilte, wurden dabei u.a. acht Leopard-Kampfpanzer und drei französische Radpanzer zerstört. 1.500 ukrainische Soldaten seien getötet worden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Moskau derweilen eine Niederlage auf dem Schlachtfeld vorhergesagt.

Am Montag wies die Ukraine bereits die russische Darstellung zurück, dass eine Gegenoffensive in der Donezk-Region eingeleitet worden sei. Selenskyj meinte in seiner in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft: "Russland wird diesen Krieg verlieren. Der Feind weiß, dass die Ukraine gewinnen wird. Sie sehen das. Sie fühlen das dank unserer Schläge, Soldaten und vor allem in der Donbass-Region."