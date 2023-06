Drei Autos in Unfall bei Wörgl verwickelt: Alk-Fahrer geriet auf Gegenfahrbahn

Ein 49-jähriger Mann fuhr am Montag in den Kolonnenverkehr auf der entgegenkommenden Spur. Der Unfallverursacher war stark alkoholisiert.

Wörgl – Zu einem Unfall mit mehren Autos kam es am Montagnachmittag in Wörgl. Ein 49-Jähriger fuhr gegen 16 Uhr mit dem Auto auf der B171 in Richtung Osten.