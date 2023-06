Sicher durch die Partynacht: Kufsteiner Jugendgemeinderat informiert über K.-o.-Tropfen

So oder ähnlich wirken so genannte K.-o.-Tropfen bei Opfern – und sie sind auch in Tirol ein Thema. Daher hatte der Kufsteiner Jugendgemeinderat die Idee zu einer Informationsveranstaltung zu dem Problem. Diese wurde nun von den jungen GemeinderätInnen gemeinsam mit der Stadt, dem Regionalmanagement Kufstein und Umgebung – Untere Schranne – Kaiserwinkl (KUUSK) und der Innsbruck Club Commission für den 12. Juni um 14 Uhr im Bürgersaal im Rathaus in Kufstein organisiert.