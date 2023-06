Angebot wieder in allen Tiroler Bezirken: 2,5 Millionen für Sommerschule plus

Innsbruck – Land Tirol, Arbeiterkammer und BFI fördern auch heuer wieder die Sommerschule plus mit insgesamt 2,5 Millionen Euro. Knapp die Hälfte kommt vom Land. Dieses Projekt umfasst ein kombiniertes Betreuungs- und Bildungsangebot für Kinder und Jugendliche von der ersten bis zur 13. Schulstufe in allen Tiroler Bezirken. Und zwar unabhängig von der Situation des Elternhauses im Hinblick auf Einkommen und Zeit. Die Sommerschule plus startet mit Beginn der Sommerferien und umfasst nach aktuellem Stand 750 Kurse mit 3800 Teilnehmern. Dabei wird in Kleingruppen der Lernstoff geübt und gefestigt, außerdem werden altersgerechte Workshops in verschiedenen Bereichen angeboten. Erstmals angeboten wurde die kostenlose Sommerschule 2020. (TT)