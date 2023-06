CO2, Kosten und Nerven sparen: Mitfahrbörse am Handy jetzt auch in Imst

Imst, Roppen – Ein Termin in der Stadt oder der tägliche Weg zur Arbeitsstätte: Wie komme ich am günstigsten von A nach B? Bei wem kann ich mitfahren? Oder wenn ich selbst allein im Auto fahre, bleiben in der Regel vier weitere Plätze ungenutzt. Die Handy-App von „ummadum“ verspricht Abhilfe für diese Probleme, in dem sie Angebot mit Nachfrage verknüpft. Digital werden Fahrer und Mitfahrer verbunden. Am Ende können alle Teilnehmer sparen. CO2-Emissionen, Autoverschleiß, Parkraum und Nerven werden gespart. Das System hat sich bereits in Österreich, der Schweiz und in Italien etabliert.