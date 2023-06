Feuerwehr rückte in Brixen im Thale aus: Fett in Kochtopf fing Feuer

Brixen i. Thale – Zu einem Küchenbrand kam es Montagabend in einem Mehrparteienhaus in Brixen im Thale. Eine 45-jährige Frau hatte einen Topf mit Fett auf den Herd gestellt und die Herdplatte versehentlich auf die höchste Stufe gestellt. Während sie sich kurzzeitig in das Badezimmer begab, geriet das Fett im Kochtopf in Brand.