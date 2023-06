Auswege aus dem Verkehrsdilemma am Fernpass heute Thema bei TT-Forum

Reutte – Das Pfingstwochenende samt der völlig überlasteten Fernpassroute steckt vielen Anrainern noch in den Knochen – schon droht neues Ungemach, denn übermorgen ist Fronleichnam und für viele bietet sich damit auf längere Zeit die letzte Chance auf ein langes Wochenende. Starker Ausflugs- und Reiseverkehr ist vorprogrammiert.

Seit Jahren steigt das Verkehrsaufkommen auf der B179 stetig. Mehr als 25.000 Fahrzeuge werden an starken Reisetagen von den Zählstellen erfasst. Nicht nur die Reisenden müssen dabei viel Geduld mitbringen. Auch die Anrainer brauchen Nerven aus Stahl. Für viele heißt es zu Hause bleiben, wenn andere Urlaub machen.

Mindestens gleich zäh wie der Verkehrsfluss gestaltet sich die Lösungsfindung für das Problem an der beliebten Nord-Süd-Verbindung. 2015 wurde mit der Fernpass-Strategie begonnen, zahlreiche kleinere Maßnahmen wie Lärmschutz und Linksabbieger wurden umgesetzt. Eine Dosierampel bei Reutte Süd wurde installiert, Abfahrverbote für Transitreisende verhängt, um Orte vom Ausweichverkehr freizuhalten.

Eine echte Lösung wird von den meisten Außerfernern jedoch vermisst. Sogar um den von Alt-LH Platter lautstark proklamierten Scheiteltunnel ist es still geworden.

Ist man gegen die Verkehrslawine machtlos? Darüber wird heute, 6. Juni, ab 19 Uhr in der Wirtschaftskammer Reutte im Rahmen des TT-Forums mit interessierten Bürgern diskutiert. Vertreter aus Politik und Wirtschaft werden am Podium Platz nehmen und Chefredakteur Marco Witting Rede und Antwort stehen. Wirtschaftskammerobmann Christian Strigl wird erläutern, warum die Kammer eine Mautstrecke ablehnt. Der Bichlbacher Bürgermeister Stefan Schwarz wird erzählen, was es für die Bichlbacher bedeutet, vom Verkehr lahmgelegt zu werden, und warum er sich mit den Bürgermeisterkollegen von Vils bis Biberwier auf Lösungsfindung begibt. Margit Dablander, Sprecherin der IV Verkehrswende Bayern-Tirol-Südtirol, wird die Abfahrverbote thematisieren und Alternativen zum Straßenbau ansprechen.