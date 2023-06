Historische Aussage: Prinz Harry in Londoner Prozess im Zeugenstand

Insgesamt 33 Artikel nimmt der High Court in der britischen Hauptstadt unter die Lupe. Der erste stammt vom 16. September 1996. „Diana so traurig an Harrys großem Tag", überschrieb der Mirror einen Bericht, laut dem Mutter Prinzessin Diana nur wenig Zeit mit ihrem Sohn an dessen zwölften Geburtstag verbracht haben soll. In einem anderen Artikel geht es um eine kleinere Operation Harrys nach einem Sportunfall an seiner Schule – medizinische Details inklusive. Immer wieder im Fokus: das Liebesleben des Prinzen. So berichtete People im April 2009, Harry habe seine langjährige Freundin Chelsy Davy geradezu mit Nachrichten „bombardiert", um sie zurückzugewinnen.