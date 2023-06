Mehrfach bis zu 19 Stunden am Steuer: Lkw-Lenker am Brenner gestoppt

Gries am Brenner – Am Montagnachmittag wurde an der Kontrollstelle Brenner ein 32-jähriger Lkw-Lenker von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten stellten fest, dass der Rumäne mit zwei Fahrerkarten unterwegs war. Auf Nachfrage gab er schließlich zu, dass er in den vergangenen 28 Tagen auch die Fahrerkarte seines Vaters abwechselnd benutzt habe.