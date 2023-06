Neuauszählung bestätigt Ergebnis: Babler nimmt die Wahl zum SPÖ-Parteichef an

Die erneute Auszählung der Delegierten-Stimmen hat Andreas Babler als neuen SPÖ-Parteichef bestätigt. Babler nimmt die Wahl an.

Wien – Andreas Babler ist neuer Chef der SPÖ. Der Traiskirchener Bürgermeister nahm das Amt an, nachdem eine Neuauszählung der Stimmen vom Parteitag in Linz seinen Sieg bestätigt hatte. Babler will der Partei Stolz und Würde zurückgeben. Die SPÖ müsse eine Partei sein, die sich vor nichts und niemanden fürchte. Das Comeback der Sozialdemokratie starte hier und heute. Im Herbst soll ein ordentlicher Parteitag stattfinden.





Die notariell begleitete Nachzählung der Stimmen vom Samstag hatte davor jenes Ergebnis ergeben, das bereits am Montag präsentiert worden war und jenes vom Parteitag vergangenen Samstag revidiert hatte. Präsentiert wurde es von der neuen Leiterin der Wahlkommission Klaudia Frieben, nachdem Michaela Grubesa am Vormittag zurückgetreten war. Das nun endgültige Ergebnis sieht so aus. 317 Stimmen gingen an Babler, 280 an Doskozil, fünf Delegierte wählten ungültig. In Prozenten holte der neue Parteichef 52,66 Prozent, Doskozil 46,51. Der Rest war ungültig.

📽️ Video | Babler von Wahlkommission als Parteichef bestätigt

Ganzer Vorgang "akribisch geprüft"

Wie schon tags davor Grubesa berichtete die neue Kommissionsleiterin, dass der Fehler beim Übertragen in eine Excel-Liste passiert sei. Dass am Montag überhaupt noch mal geprüft wurde, hängt damit zusammen, dass beim veröffentlichten Ergebnis eine Stimme gefehlt hatte. Die Überprüfung haben Parteimitarbeiter vorgenommen, im Auftrag Grubesas, heißt es aus der SPÖ. In der Pressekonferenz hatte Frieben noch gemeint, die Angestellten seien selbstständig tätig geworden.

Dass der Fehler passiert ist, war für Frieben nicht zu beschönigen: "Man kann sich nur entschuldigen." Ausgezählt worden sei aber immer richtig. Eine betrügerische Manipulation schloss sie für die Kommission aus.

Ordentlicher Parteitag im Herbst geplant

Für Babler sind alle Zweifel am Abstellungsprozess nun ausgeräumt. Es seien ja alle elf Urnen korrekt ausgezählt worden. Zudem soll es im Herbst bereits wieder einen Parteitag geben, dann einen ordentlichen. Dort will Babler auch eine Statutenänderung mit dem Ziel, dass die Parteivorsitzenden künftig von den Mitgliedern gewählt werden und Koalitionsabkommen ebenfalls der Basis vorgelegt werden.

Wie sein Team aussehen wird, wollte der neue SPÖ-Chef heute nicht sagen. Bürgermeister und Bundesrat bleibt er "bis auf weiteres". Jedenfalls plant er eine Sommertour durch ganz Österreich.

📽️ Video | Blick auf das Wahlergebnis

Dass mit ihm keine Koalition mit der FPÖ in Frage kommt, unterstrich Babler. Bei der ÖVP ließ sich der neue SPÖ-Chef eine Hintertür offen. Dafür müsse sich die Volkspartei erst wieder koalitionsfähig machen. Bezüglich der Blockade von Zwei-Drittel-Mehrheiten im Nationalrat legte sich Babler nicht fest, ob man bei dieser "Taktik" bleiben werde, wobei er ohnehin bestritt, dass es sich um eine Blockade-Haltung handle. Dies wolle er in der Klubvollversammlung debattieren. Den Klubvorsitz wird jedenfalls nicht er übernehmen sondern jemand aus dem Nationalrat.

Babler hat übrigens inzwischen mehrfach versucht, Doskozil zu erreichen - vergeblich. Am Mittwoch kommen die Parteigranden möglicherweise zu einem Präsidium zusammen.

Wahlleiterin Grubesa trat zurück

Am Vormittag ist die bisherige Sprecherin der SPÖ-Wahlkommission, Michaela Grubesa, zurückgetreten. Sie hatte die in Wien laufende Sitzung des Gremiums, bei der die Stimmen vom Parteitag nochmals gezählt wurden, verlassen.

Grubesa begründete den Schritt in einer schriftlichen Stellungnahme damit, dass sie als Vorsitzende der Kommission für eine zweite Nachprüfung des Ergebnisses am Parteitag sorgen hätten müssen. Für diesen Fehler wolle sie sich in aller Form bei allen Mitgliedern und Delegierten der SPÖ sowie bei all jenen, "die unserer Partei gegenüber Sympathie hegen", entschuldigen - besonders bei Andreas Babler und Hans Peter Doskozil. Ihnen und der gesamten Partei hätte sie die letzten drei Tage in dieser Form gerne erspart.

🔴 Die SPÖ-Ereignisse im Live-Blog

