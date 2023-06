Maria Happel legt Leitung des Reinhardt-Seminars zurück

Ende Mai hatten sich Studentinnen und Studenten in einem Brief an mdw-Rektorin Ulrike Sych gewandt. Die Vorwürfe gegen Happel reichten von mangelnder Präsenz am Institut, ungenügender Reaktion auf MeToo-Vorfälle bis hin zu rüdem Umgangston.

Wien – Am Ende hat es nicht zur erhofften Einigung gereicht: Burgschauspielerin Maria Happel legt nach einem Ende Mai veröffentlichten Brief aus der Studierendenschaft gegen sie die Leitung des Max-Reinhardt-Seminars nieder. "Da mein Schaffen, das sich künstlerischen Gesichtspunkten verpflichtet, nicht mehr gewünscht ist, mache ich den Platz gerne frei und trete, nach eingehender Überlegung, mit sofortiger Wirkung von meiner Position zurück", so Happel via Aussendung am Dienstag.