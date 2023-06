Silvretta-Hochalpenstraße ab Fronleichnam wieder geöffnet

Bregenz – Die Wintersperre der bei Ausflüglern beliebten Silvretta-Hochalpenstraße wird am Donnerstag, 8. Juni, ab 6.00 Uhr aufgehoben. Das teilte die Golm Silvretta Lünersee Tourismus GmbH als Betreiberin der mautpflichtigen Passroute zwischen Vorarlberg und Tirol am Dienstag mit. Nach umfassenden Instandhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen könne die Wintersperre nun wieder aufgehoben werden, so Geschäftsführer Markus Burtscher.