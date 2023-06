Lkw geriet in Fiss in Brand: Landesstraße war stundenlang gesperrt

Fiss – Auf der Serfauser Landesstraße bei Fiss ist Dienstagmittag ein Lkw in Brand geraten. Der 42-jährige Lenker gab gegenüber der Polizei an, er habe in einer Kehre ein komisches Geräusch am Lkw wahrgenommen, dieser sei darauf nicht mehr fahrbereit gewesen. Im selben Moment seien bereits Flammen aus dem Motorraum geschlagen. Der Lenker konnte das Führerhaus unverletzt verlassen und Alarm schlagen.