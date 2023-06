Djokovic gegen Alcaraz im Halbfinale der French Open

Paris – Im Halbfinale der French Open kommt es zum Generationenduell der Superstars. In der Vorschlussrunde des mit 49,6 Mio. Euro dotierten Tennis-Majors treffen Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic und der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz aufeinander. Der 36-jährige Djokovic besiegte am Dienstag im Viertelfinale den Russen Karen Chatschanow mit 4:6,7:6(0),6:2,6:4, der 20-jährige Spanier Alcaraz fertigte den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 6:2,6:1,7:6(5) ab.

Schon im nächsten Spiel wartet allerdings ein Alcaraz in Hochform. Der spanische Jungstar machte mit dem Weltranglisten-Fünften Tsitsipas, der im Achtelfinale den Überraschungslauf des Österreichers Sebastian Ofner in drei Sätzen beendet hatte, in den ersten zwei Sätzen kurzen Prozess. Im dritten Satz vergab er allerdings drei Matchbälle und musste ins Tiebreak, in dem er nach 2:12 Stunden Spielzeit seinen insgesamt sechsten Matchball verwertete.