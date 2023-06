LH-Konferenz gegen Finanzausgleich-Verlängerung

Die Landeshauptleute-Konferenz hat sich am Mittwoch bei ihrem Treffen in Andau (Bezirk Neusiedl am See) vehement gegen eine etwaige ledigliche Verlängerung des Finanzausgleichs ausgesprochen. Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) als derzeitiger Vorsitzender der LH-Konferenz betonte bei einer anschließenden Pressekonferenz: "Wir verwehren uns ganz massiv gegen eine Verlängerung." Auch Vorarlbergs Markus Wallner (ÖVP) drängt auf ein Finale im Herbst.

"Das ist kein Wunschkonzert der Länder", meinte der Landeshauptmann. Werden diese Mittel nicht zur Verfügung gestellt, würde es Schritt für Schritt zu einem Leistungsabbau kommen: "Das will niemand", warnte er und zeigte sich zuversichtlich, dass es nun zu substanziellen Gesprächen mit Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) kommt. Gelingt das nicht, dürfte der Finanzausgleich nicht mehr in diesem Jahr abgeschlossen werden können. Man laufe daher Gefahr, dass es lediglich zu einer Verlängerung des Status Quo kommt - etwas, das die Länder ablehnen: "Dagegen verwehren wir uns ganz massiv, weil die Situation nicht besser wird."

Auch Wallner forderte Tempo ein und bekräftigte seine Ablehnung: "Es wäre ein Fehler, den bestehenden Finanzausgleich einfach zu verlängern. Jetzt müssen Nägel mit Köpfen gemacht werden. Raus aus den Arbeitsgruppen, rein in Verhandlungen." Das Verhandlungsfinale sollte spätestens im Herbst stattfinden, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. Was Wallner nicht gelten lassen will, sei der Vorwurf an die Länder, sie würden nur mehr Geld wollen: "Das wird öffentlich gern so dargestellt, ist aber eine Fehleinschätzung." Klar gehe es unterm Strich immer um das Geld. Bund, Länder sowie Städte und Gemeinden hätten aber die gemeinsame Aufgabe, die Bereiche Gesundheit, Pflege, Bildung und Kinderbetreuung abzusichern: "Das sind die Kernelemente." Hierfür brauche es einen Schulterschluss.