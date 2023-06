LH-Konferenz tritt im Burgenland zusammen

In Andau (Bezirk Neusiedl am See) findet am Mittwoch die Landeshauptleute-Konferenz statt. Nach einem Fototermin am Morgen und der Klausur ist für 11 Uhr eine Pressekonferenz angesetzt. Thematisch geht es unter anderem um den Finanzausgleich, die Länder hatten hierzu bereits auf Tempo bei den Verhandlungen und einen neuen Aufteilungsschlüssel gedrängt.