Renate Welshs „Ich ohne Worte“: Die Rückeroberung des Alltags

Im Sommer 2021 streifte die große Autorin Renate Welsh der Schlag. In ihrem Buch „Ich ohne Worte“ zeichnet sie ihren Weg zurück ins Leben nach.

Innsbruck – „Insult“, also Beleidigung. So nennen Mediziner das, was Nichtmediziner Schlaganfall nennen. Renate Welsh ist Nichtmedizinerin. Aber das, was ihr vor gut zwei Jahren im Urlaub in Italien zustieß – und ihr Autorinnenleben, wie es so schön heißt, aus der Bahn warf, nennt sie trotzdem „Insult“ – und beleidigt war sie wohl zunächst auch. Ausgerechnet sie. Ausgerechnet jetzt – kurz vor der überlebenswichtigen, pandemiebedingt mehrfach verschobenen Herzoperation ihres Mannes. Ausgerechnet in Italien, wo vierschrötige Männer Tomographen bedienen und den Wunsch der Patientin, endlich aufs Klo gebracht zu werden, aufs Irgendwann verschieben. Und eben auch: Ausgerechnet Italien, wo Pflegerinnen in orangefarbenen Kitteln die „povera cara“ mit echtem Mitleid an die Brust drücken. Das gibt manchmal Halt. Und manchmal beruhigt es. Manchmal aber nützt es nichts. Einer Mitpatientin wünscht sie insgeheim den Tod. Und die, die sie besuchen und die ihre Sprechversuche mit bester Absicht „normal“ nennen, schimpft sie Heuchler. Ein Computertest weist ihr später unterdurchschnittliche sprachliche Fähigkeiten aus. „Insult“ lässt sich auch mit Kränkung übersetzen.





Renate Welsh – hochgeachtete und vielbepreiste Verfasserin zeitloser Kinder- und Jugend-, aber auch großartiger so genannter Erwachsenenbücher – war Anfang achtzig, als sie 2021 der Schlag streifte. Der „Insult“ nahm ihr die Sprache. In ihrem jüngsten Buch „Ich ohne Worte“ erzählt die 85-Jährige davon: schonungslos und direkt, manchmal fast schon galgenhumorig und durchwegs frei von Betroffenheitskitsch. Selbst Schiller’sches Pathos hat hier eine nicht unbedingt erhabene, aber rettende Funktion: Die einst auswendig gelernten Balladen sind, ohne dass sich Welsh aussuchen könnte, welche, in den Nächten, in denen die Wörter ganz besonders fehlen und in fremden Betten Fürze donnern, das „Öl im Getriebe“. Sie verhinderten, „dass mein Hirn ständig heiß und wund lief“.