Auf Person uriniert: Schwere Vorwürfe gegen mehrere Polizisten in Verona

Verona – Von einem mutmaßlichen Missbrauchs- und Folterskandal wird derzeit die Polizei in Verona erschüttert: Mehrere Beamte stehen in Verdacht, bei Kontrollen und Festnahmen sadistisch, rassistisch und gewalttätig vorgegangen zu sein. In einem Fall sei sogar auf einen Festgenommenen uriniert worden. Ein Polizeiinspektor und vier Sicherheitsbeamte wurden nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft am Dienstag festgenommen. Die Taten sollen sich zwischen Juli 2022 und März 2023 abgespielt haben.

Neben weiteren Delikten wird den Beamten Folter vorgeworfen: Sie sollen ihre Opfer, meist handelte es sich laut den Medienberichten um Ausländer, in Polizeigewahrsam misshandelt haben. So soll etwa am 22. August 2022 ein festgenommener Italiener derart massiv geschlagen worden sein, dass er zehn Minuten bewusstlos am Boden lag. Im Oktober soll ein afrikanischer Staatsbürger nach seiner Festnahme beim Aussteigen aus dem Auto geschlagen und getreten worden sein. Zudem soll ein Polizist auf den am Boden liegenden Mann uriniert haben.