Schwere Darminfektion bei Kindern: Zwei Minderjährige in der Innsbrucker Klinik

Unter Kindern und Jugendlichen aus drei Betreuungseinrichtungen in Vorarlberg häuft sich derzeit eine Ansteckung mit dem E. coli-Bakterium. Zwölf Betroffene mussten bereits ins Krankenhaus, zwei Kinder werden in der Klinik Innsbruck behandelt.

Feldkirch, Innsbruck – Nach mehreren schweren Infektionen mit einem Escherichia coli (E. coli)-Bakterium sind in Vorarlberg bislang zwölf Kinder und Jugendliche an schwerem Durchfall erkrankt. Vier von ihnen werden im Landeskrankenhaus Feldkirch intensivmedizinisch behandelt, drei hängen an der Dialyse, um ein Nierenversagen zu verhindern. Zwei weitere Kinder werden in der Universitätsklinik Innsbruck betreut.

Die Ansteckungen mit dem Bakterium häufen sich seit dem 25. Mai. Immer mehr Kinder und Jugendliche mussten seither in der Ambulanz in Feldkirch wegen blutiger Durchfälle behandelt werden. Einige der Betroffenen entwickelten ein hämolytisch-urämisches Syndrom, das zu akutem Nierenversagen führen kann. Besonders gefährdet sind Kleinkinder und Kinder bis fünf Jahre.

Laut Berichten wurden die betroffenen Kinder in drei Einrichtungen betreut, es ist derzeit aber noch nicht bekannt, wie sie sich angesteckt haben könnten. Das Umweltinstitut hat Abstriche in den jeweiligen Küchenbereichen und Lebensmittelproben in den Zentralküchen genommen. Diese brachten aber ein negatives Ergebnis. Ansteckungen sind auf verschiedenem Weg möglich: So kann man sich mit rohen Lebensmitteln genauso mit dem Bakterium infizieren, wie beim Schwimmen in verseuchten Gewässern oder durch Kontakt etwa mit Kühen.