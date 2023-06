SPÖ: Gremien tagen am Nachmittag, erste personelle Entscheidungen erwartet

Wien – Andreas Babler hat sich am Mittwoch an seiner neuen Wirkungsstätte vorgestellt. Kurz nach 9 Uhr traf der SPÖ-Chef in der Parteizentrale in der Löwelstraße ein, um sich mit deren Mitarbeitern auszutauschen. Empfangen wurde Babler von längerem Beifall. Noch unklar ist weiter, wer die Bundesgeschäftsführung übernimmt.